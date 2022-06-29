وفد طالبان يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان في قطر

العالم - أفغانستان

وقال المتحدث باسم الوزارة حافظ أحمد في تغريدة: "غادر إلى قطر وفد من كبار المسؤولين برئاسة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي يرافقه مسؤولون من وزارة المالية والبنك المركزي الأفغاني. وزارة الخزانة الأمريكية. بالإضافة إلى القضايا السياسية، سيركز الاجتماع على القضايا الاقتصادية والمصرفية".

وقالت صحيفة واشنطن بوست، أمس الثلاثاء، إن مسؤولي الإدارة الأمريكية وممثلي طالبان بدأوا في تطوير آلية من شأنها أن تسمح للحكومة في كابول باستخدام احتياطياتها البنكية المجمدة للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية وتجنب كارثة إنسانية في البلاد.

ووصلت طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، وأطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بينما كانت القوات الأجنبية تغادر البلاد. وفي فبراير/ شباط، جمد الرئيس الأمريكي جو بايدن 7 مليارات دولار من الأصول السيادية الأفغانية المحفوظة في المؤسسات الأمريكية، في أكبر عملية نهب عرفها التاريخ الى الآن.