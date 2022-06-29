الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وفد طالبان يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان في قطر

وفد طالبان يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان في قطر
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الأفغانية بقيادة طالبان، اليوم الأربعاء، إن حركة طالبان أرسلت وفدا من كبار المسؤولين إلى قطر للقاء الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست.

العالم - أفغانستان

وقال المتحدث باسم الوزارة حافظ أحمد في تغريدة: "غادر إلى قطر وفد من كبار المسؤولين برئاسة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي يرافقه مسؤولون من وزارة المالية والبنك المركزي الأفغاني. وزارة الخزانة الأمريكية. بالإضافة إلى القضايا السياسية، سيركز الاجتماع على القضايا الاقتصادية والمصرفية".

وقالت صحيفة واشنطن بوست، أمس الثلاثاء، إن مسؤولي الإدارة الأمريكية وممثلي طالبان بدأوا في تطوير آلية من شأنها أن تسمح للحكومة في كابول باستخدام احتياطياتها البنكية المجمدة للتغلب على الأزمة الاقتصادية الحالية وتجنب كارثة إنسانية في البلاد.

ووصلت طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب 2021، وأطاحت بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة بينما كانت القوات الأجنبية تغادر البلاد. وفي فبراير/ شباط، جمد الرئيس الأمريكي جو بايدن 7 مليارات دولار من الأصول السيادية الأفغانية المحفوظة في المؤسسات الأمريكية، في أكبر عملية نهب عرفها التاريخ الى الآن.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وفد طالبان يصل طهران لمناقشة القضايا الحدودية

طهران تدعو طالبان إلى معاقبة مسببي حادث ميلك الحدودي

طالبان توافق على انعقاد أول مجلس أعيان منذ توليها الحكم

'طالبان' تدعو لإنهاء تجميد احتياطيات البنك المركزي الأفغاني بعد الزلزال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوراسيا ريفيو: ابن سلمان يحاول بناء حياة يهودية علانية

مصدر خاص للعالم.. سوريا.. قائد "مغاوير الثورة" الارهابية زار السعودية مرتين

لبنان.. الاجواء والمعلومات حول التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي

الاحتلال يهدم غرفتين ويخطر بهدم بئر وأسوار في الضفة

وفد طالبان يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان في قطر

اخر تطورات المنطقة الاقتصادية بين العراق والأردن