اخر تطورات المنطقة الاقتصادية بين العراق والأردن

العالم - العراق

وقال الدليمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحافظة ناقشت مع وزارة المالية والجهات المختصة، المناطق الحرة والصناعية"، مبينا أن "هذه المناطق مهمة جدا في محافظة الانبار لكونها تتميز بموقع جغرافي جيد".

وأوضح، أنه "تم تحديد المنطقة الاقتصادية بين العراق والاردن"، مشيرا الى أن "العمل جار على انجازها من قبل الحكومة المحلية والاردن، اضافة الى مصر".

وأضاف، أن "انجاز المنطقة سيحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً"، لافتا الى أن "وجود 5 منافذ حدودية بالانبار ومناطق حرة يعد أمرا ضروريا جداً".

وأكد، "ضرورة تطوير واعادة النظر بالقوانين التي تتعلق بتطوير المناطق الحرة بما ينسجم مع التطور الحاصل في العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص"، مبينا أن "هناك اراء مميزة قدمت من وزارة المالية والمختصين تصب في كيفية التعامل مع المناطق الحرة في العراق".