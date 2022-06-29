رئيسي: مستعدون لزيادة طاقة مقايضة الغاز التركماني مع آذربيجان

العالم - إيران

وأشار إبراهيم رئيسي، الذي يزور تركمانستان لحضور القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين، خلال لقائه نظيره التركماني سردار بيردي محمدوف، إلى العلاقات الودية والأخوية بين البلدين، وقال إن الحكومة الحالية لديها أولوية خاصة لتوسيع العلاقات والتعاون مع جيرانها.

وقال رئيسي إن العلاقات بين طهران وعشق آباد تتوسع بشكل سريع على أساس تنمية علاقات الجوار وعلى أساس الثقة المتبادلة والتعاون الواسع، وأضاف: "إن تنفيذ مذكرات ووثائق التعاون التي وقعها البلدان خلال زيارتكم الأخيرة لطهران، سيسرع من تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين".

وأشار إلى أن تسهيل إصدار تأشيرات العمل وزيادة سفر رجال الأعمال في البلدين سيوفر الأرضية لتوسيع وزيادة حجم العلاقات التجارية الثنائية، كما أكد أنه ونظرا إلى طلب جمهورية آذربيجان مؤخرا، فإن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لزيادة طاقة مقايضة الغاز التركماني مع آذربيجان عبر إيران.

كما أعرب رئيسي عن أمله في أن تكون هناك تفاهمات وقرارات في القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين لتوفير استخدام أكثر وأفضل لهذه الطاقات لجميع الدول المجاورة، وقال: يمكن أن يؤدي ذلك إلى استخدام أفضل لإمكانيات بحر قزوين لتحقيق السلام مع احترام الاعتبارات البيئية والتأكيد على منع التواجد الأجنبي.

بدوره أشاد محمدوف خلال اللقاء بجهود رئيسي لتحسين العلاقات بين البلدين، وأكد إرادة بلاده في التنفيذ الكامل للمذكرات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين.

وصف رئيس تركمانستان بحر قزوين بأنه مشروع مشترك للدول الخمس المطلة على البحر وقال: "يجب أن نعمل معا لحماية هذه النعمة التي وهبها الله، مع الاستفادة بشكل أفضل من إمكاناته".