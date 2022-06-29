قمة الدول المتشاطئة على بحر قزوين وتوسيع الناتو بين التحذير الروسي والإصرار الغربي

العالم - بانوراما

وجاء هذا في بيان صدر عن القمة التي عقدت في العاصمة التركمناستانية عشق آباد وشارك فيها رؤساء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وكازاخستان وتركمنستان وجمهورية آذربيجان. وتبادل المشاركون في قمة بحر قزوين وجهات النظر في مجالات التعاون وخاصة في المجال الاقتصادي.

وعقدت على هامش القمة سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين رؤساء دول المنطقة الخمس، بينها لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. إعلان الرئيس الأميركي "جو بايدن" خلال قمة لقادة حلف الناتو اقيمت في العاصمة الاسبانية مدريد أن بلاده ستعزز وجودها العسكري في أوروبا كي يتمكن حلف شمال الأطلسي الناتو من الرد على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات الى ذلك قال "سيرغي ريابكوف" نائب وزير الخارجية الروسي إن قمة الناتو في مدريد تؤكد عدائية الحلف حيال بلادنا مضيفا ان موسكو ليست خائفة من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في أوروبا وأن توسيع حلف يزعزع الاستقرار.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.