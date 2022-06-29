الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوارما..

قمة الدول المتشاطئة على بحر قزوين وتوسيع الناتو بين التحذير الروسي والإصرار الغربي

قمة الدول المتشاطئة على بحر قزوين وتوسيع الناتو بين التحذير الروسي والإصرار الغربي
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد الزعماء المشاركون في القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين أنه تم الاتفاق على استخدام هذا البحر للأهداف السلمية وضمان أمن المنطقة.

العالم - بانوراما

وجاء هذا في بيان صدر عن القمة التي عقدت في العاصمة التركمناستانية عشق آباد وشارك فيها رؤساء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وكازاخستان وتركمنستان وجمهورية آذربيجان. وتبادل المشاركون في قمة بحر قزوين وجهات النظر في مجالات التعاون وخاصة في المجال الاقتصادي.

وعقدت على هامش القمة سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين رؤساء دول المنطقة الخمس، بينها لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. إعلان الرئيس الأميركي "جو بايدن" خلال قمة لقادة حلف الناتو اقيمت في العاصمة الاسبانية مدريد أن بلاده ستعزز وجودها العسكري في أوروبا كي يتمكن حلف شمال الأطلسي الناتو من الرد على التهديدات الآتية من كافة الاتجاهات الى ذلك قال "سيرغي ريابكوف" نائب وزير الخارجية الروسي إن قمة الناتو في مدريد تؤكد عدائية الحلف حيال بلادنا مضيفا ان موسكو ليست خائفة من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تعزيز الوجود العسكري الأميركي في أوروبا وأن توسيع حلف يزعزع الاستقرار.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

بوتين يصف "قمة قزوين" بالهامة للمنطقة

رئيس كازاخستان يقترح إنشاء "مركز غذائي" خاص بدول بحر قزوين

رئيسي: الكيان الصهيوني يقوض الأمن في أي مكان يوجد فيه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... الرئيس الإيراني: تعاون الدول المشاطئة سيعزز السلام والاستقرار

شاهد.. الإحباط الاسرائيلي في مواجهة ايران

رئيسي: مستعدون لزيادة طاقة مقايضة الغاز التركماني مع آذربيجان

هنية: المقاومة الشاملة الخيار الاستراتيجي للتعامل مع الاحتلال

تكثيف الاستيطان في الجولان لتثبيت احتلاله.. أضغاث اوهام

تشاهدون الليلة في برنامج بانوارما.. قمة الدول المتشاطئة على بحر قزوين وتوسيع الناتو بين التحذير الروسي والإصرار الغربي