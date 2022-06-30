تخت روانجي: ندعم المساعدات الدولية مع احترام السيادة الوطنية السورية

العالم - ايران

وقال تخت روانجي في اجتماع شهري لمجلس الأمن ، الأربعاء ، حول التطورات السياسية في سوريا: "في هذا الصدد ، فإن تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر يعد من الأولويات، بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا تؤثر العقوبات أحادية الجانب على تنفيذ مشاريع الإنعاش الأولي.

واضاف: كما أكدت إيران مرارًا وتكرارًا ، لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية. يجب أن يكون حل هذه الأزمة سلميا وفقا لمبادئ القانون الدولي ، ولا سيما الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي البلدان. إنهاء الاحتلال وإحياء سوريا بالكامل شرطان أساسيان لتحقيق هذا الهدف.

وقال تخت روانجي إن "الانتهاكات لسيادة سوريا وسلامة أراضيها مستمرة من خلال احتلال أجزاء من البلاد والعدوان الإسرائيلي والهجمات الإرهابية".

وتابع قائلا "على الصعيد السياسي نؤكد على الدور الحيوي للجنة الدستورية في العملية السياسية للأزمة السورية ونقدر جهود المبعوث الأممي الخاص لتسهيل الجولة الثامنة من اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف. وفد جمهورية إيران الإسلامية كان حاضرًا هناك وتفاعل بنشاط مع جميع الأطراف للمساعدة في دفع هذه العملية إلى الأمام".

وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "نرحب بالإعلان عن الاجتماع المقبل للجنة الدستورية الذي سيعقد في الفترة من 25 إلى 29 تموز / يوليو".

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن جمهورية إيران الإسلامية تكرر موقفها الثابت بأن اللجنة يجب أن تتصرف في امتثال كامل لاختصاصات قواعدها المرجعية وأنظمتها ودون ضغوط خارجية أو تدخل أو مواعيد نهائية زائفة أو أي شيء مماثل آخر في طبيعته.

وتابع تخت روانجي: ان "مشاركة الأمم المتحدة يجب أن تقتصر على تسهيل هذه العملية. في النهاية ، يجب أن تكون هذه عملية بقيادة وتوجيه الشعب السوري حقًا".

وقال: "في وقت سابق من هذا الشهر ، أكدت الدول الراعية لصيغة أستانا التزامها بدفع عملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأمد تستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ، بقيادة وتوجيه الشعب السوري".

وأضاف السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن إيران ستواصل مساعدتها الجادة للجهود المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين ، وتدعو جميع الأطراف إلى التعاون في تحقيق هذا الجهد الإنساني. يعد مرسوم العفو الأخير الذي أصدره الرئيس السوري مساهمة قيمة في تحقيق السلام في سوريا.

وقال : "بالنظر إلى الوضع الصعب في سوريا ، فإن تقديم المساعدات الإنسانية ضروري ولا ينبغي للوضع السياسي أن يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. لكن يجب أن يتم ذلك مع الاحترام الكامل لسيادة سوريا وسلامة اراضيها ووحدتها الوطنية".

وقال "نحن ندعم التعاون الكامل للحكومة السورية مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختلفة المشاركة في إرسال المساعدات الدولية إلى سوريا".

واكد السفير الايراني لدى الأمم المتحدة: إيران تدين بشدة الانتهاكات المتكررة لسيادة وسلامة أراضي سوريا من قبل الكيان الإسرائيلي ، بما في ذلك الهجمات الإرهابية الأخيرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية ، لا سيما هجوم 10 حزيران / يونيو على مطار دمشق الدولي، الأمر الذي أدى إلى إلغاء جميع الرحلات الجوية ، بما في ذلك الرحلات الإنسانية.

وقال تخت روانجي: ان على مجلس الأمن أن يدين صراحة العدوان الإسرائيلي والهجمات الإرهابية ضد سوريا. نحن نعترف بحق سوريا المشروع في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.