عبداللهيان: نواصل جهودنا لنيل حقوق شهداء وجرحى الهجمات الكيمياوية

العالم - ايران

وبمناسبة الذكرى السنوية الـ 35 للقصف الكيمياوي لمدينة سردشت واليوم الوطني لمكافحة الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية، أصدر حسين أمير عبداللهيان بيانا أكد فيه، أنه مضى 35 عاما على القصف الكيمياوي الفظيع لمدينة سردشت من قبل النظام البعثي الصدامي السفاك. ورغم انه تم استخدام الاسلحة والقذائف الكيمياوية لأكثر من 300 مرة طيلة السنوات الثماني للحرب المفروضة، ضد المقاتلين والمديين الايرانيين في جميع المحافظات الحدودية غرب ايران، الا ان الهجوم الكيمياوي في 29 حزيران/يونيو 1987، على اربع نقاط من مدينة سردشت وبعض القرى المحيطة بالمدينة، يقدم الصورة الاكثر حزنا وألما بسبب جرائم النظام الصدامي وشركائه الغربيين، محييا بهذه المناسبة باعتبارها "اليوم الوطني لمكافحة الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية"، ذكرى الشهداء والجرحى الكيمياويين، متمنيا لذويهم وأسرهم الصبر والسلوان.

يتبع..