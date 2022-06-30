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شاهد.. مواقع التواصل تشيد بمعاملة كتائب القسام مع الاسير الصهيوني

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

باتت الحرب النفسية والإعلامية تحظى بنفس الأهمية في أي مواجهة بين طرفين، ومع مرور الأيام تثبت المقاومة الفلسطينية أنها باتت تتقن لعبة الحرب النفسية في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي.

العالم - هاشتاغ

وفي هذا السياق جاء إعلان كتائب القسام عن وضع أحد جنود جيش الإحتلال الأسرى لديها، حيث نشرت فيديو للأسير "هشام السيد" الجندي في جيش الإحتلال وهو يخضع للعلاج في مقر إحتجازه.

وشهدت مواقع التواصل تفاعل واسع مع إعلان القسام حول الجندي في جيش الإحتلال، حيث كتب "كمال عز" حول هذا الموضوع مغردا: "أي معلومات عن أسرى الإحتلال العسكريين في غزة مش ببلاش "كما حصل مع فيديو جلعاد شاليط"، الأهم من هشام السيد أنه تم تكذيب الرواية الصهيونية من جديد و تأجيج الشارع لديها من جديد بخصوص الجنود الأسرى".

وغرد "محمد ابو طويلة" بشأن هذا الموضوع كاتبا: "القسام بتفكر بشكل ذكي جدآ وكل تغريدة عن الاسري لديها الها هدف لتعجيل بشأن صفقة تبادل أسري جديدة والضغط على الاحتلال".

وعلق "محمد الديراوي" كاتبا: "فليشاهد العالم كيف تتعامل كتائب القسام مع اسرى العدو لديها، انها معاملة الاسرى في الاسلام، وكما دوما نتفوق على الاحتلال امنيا واخلاقيا واعلاميا".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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