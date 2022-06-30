شاهد.. أهم ما تداولته منصات التواصل في العالم العربي

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وفي هذا السياق جاء إعلان كتائب القسام عن وضع أحد جنود جيش الإحتلال الأسرى لديها، حيث نشرت فيديو للأسير هشام السيد الجندي في جيش الإحتلال وهو يخضع للعلاج في مقر إحتجازه.



وتفاعل واسع من الناشطين على مواقع التواصل مع إعلان القسام حول الجندي في جيش الإحتلال.



أما حول التطبيع الاماراتي مع الكيان الصهيوني، حين خرجت حملة التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي إلى العلن، قيل إنها لصالح الفلسطينيين، لكن شيئا فشيئا إتضح أن التطبيع هو لمصلحة الكيان الإسرائيلي فقط. وإلا كيف نفسر إلتحاق ضابط إماراتي بكلية الأمن القومي الإسرائيلي؟



وأثار إلتحاق الضابط الإماراتي بالكلية الإسرائيلية إنتقادات من الناشطين على مواقع التواصل.



وفي سياق آخر، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن لبعض الأسباب وقع مختلف على المجتمع، كما في حالة الكارثة التي شهدها الأردن بعد تسرب غاز سام في ميناء العقبة ما أودى بحياة العشرات وإصابة آخرين باختناق.



وحظيت كارثة ميناء العقبة باهتمام بالغ ومشاركة واسعة من الناشطين على مواقع التواصل.



أما في مصر يبدو أن الجرائم البشعة أصبحت وجبة شبه يومية بالنسبة للمصريين، بعد جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف، جريمة جديدة، ضحيتها هذه المرة الإعلامية المصرية شيماء جمال، والمشتبه به زوجها الذي يعمل قاضيا.



وعمت حالة من الغضب العارم في الشارع المصري من تكرار هذه الجرائم.