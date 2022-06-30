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وزارة الداخلية العراقية: أزمة الوقود ستنتهي خلال أيام

وزارة الداخلية العراقية: أزمة الوقود ستنتهي خلال أيام
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إحباط الكثير من شبكات تهريب المشتقات النفطية الى منطقة كردستان العراق، فيما رجحت أن يكون هناك إنهاء لأزمة الوقود في بغداد وبعض المحافظات خلال الأيام المقبلة.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنَّا قوله إنه في "الفترة الماضية كانت هناك أزمة وقود في بغداد وبعض المحافظات لقيام بعض الأشخاص بتهريب المشتقات النفطية الى إقليم كردستان وكان لوزارة الداخلية دور كبير وبارز في احباط الكثير من شبكات التهريب بالتنسيق مع نقاط التفتيش في مناطق قيادات العمليات".

واضاف المحنا إن "القائد العام للقوات المسلحة اصدر توجيهات في اشراك قيادات العمليات في واجب مكافحة تهريب المشتقات النفطية، والتنسيق جار بين التشكيلات والقطعات".

وتابع ان "هناك حملة كبيرة لمنع تسريب الوقود أو المنتوجات النفطية الى إقليم كردستان"، مرجحاً أن "يكون هناك إنهاءٌ لشحِّ الوقود في بغداد وبعض المحافظات خلال الأيام المقبلة".

واردف المحنَّا أن "هناك نشاطات تكاد تكون يومية في مختلف تشكيلات مديرية شرطة الطاقة ووكالة الاستخبارات وقوات الرد السريع في ما يخص ضبط الأماكن المعدَّة في تهريب المشتقات النفطية وكذلك بعض المحطات المخالفة".

ولفت الى أن "اصحاب محطات الوقود يقومون بخزن بعض كميات الوقود لغرض تسربها وبيعها في السوق السوداء"، مؤكداً "ضبط الكثير من هذه المحطات بالاضافة الى ضبط عدد كبير ايضاً من الصهاريج".

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