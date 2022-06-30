شاهد.. كارثة ميناء العقبة في مهب تساؤلات نشطاء التواصل

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وتعددت الأسباب والموت واحد، لكن لبعض الأسباب وقع مختلف على المجتمع، كما في حالة الكارثة التي شهدها الأردن بعد تسرب غاز سام في ميناء العقبة ما أودى بحياة العشرات وإصابة آخرين باختناق.

وحظيت كارثة ميناء العقبة باهتمام بالغ ومشاركة واسعة من الناشطين على مواقع التواصل، حيث كتب "أحمد الدجني" حول هذا الموضوع مغردا: "يا جماعة حادثة العقبة مؤلم ومحزنة جدا، والله يكون في عون أهل الشهداء والمصابين، ولكن دعونا نكون واقعيين مثل هكذا حوادث تحصل في جميع بلدان العالم اخطاء، اهمال، قلة معرفة، تحدث في جميع البلدان والقطاعات، لنفحص الاسباب ونضع الحلول المناسبة لعدم تكرارها، نقطة اول السطر".

وعلق"بهاء الجوارنة" بشأن هذا الموضوع كاتبا: "لاول مرة منذ استخدامي للتواصل الاجتماعي تمنيت لو انها غير موجودة او اني اجهل استعمالها، حتى لا اقرء واشاهد تلك الكمية من الاخبار المخيفة التي لا يستوعبها العقل البشري، مشاكل جرائم كوارث وفيات، اللهم ارحم موتانا واشفِ مرضانا وعافِ مبتلانا".

وكتب"عبد القوي السباعي" مغردا: "غاز الكلورين السام والذي يدخل في كثير من صناعات الأسلحة الكيميائية وله عواقب وخيمة، آخرها حادث ميناء العقبة. السؤال: من أين جاءت هذه الكميات الهائلة؟ ولماذا كانت وجهة الشحنة جيبوتي وتحديداً ميناء "أبوخ" مقر القاعدة الأميركية؟".

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