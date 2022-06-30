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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الجهاد تحمل الاحتلال مسؤولية مواصلة سياسة الاعتقالات بحق قادة ومجاهدي الحركة والتي سترتد عليه بانتفاضة مستعرة ضد الجنود والمستوطنين
الجهاد الإسلامي: محاولات الاحتلال المتواصلة بالقتل وانتهاك المقدسات وهدم البيوت لن تنال من مسيرة شعبنا واَماله وتطلعاته بالكرامة والحرية
مراسل العالم: قطع الانترنت في السودان من قبل السلطات العسكرية تحسبا لمليونية الثلاثين من يونيو
مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة يطالب المنظمة الدولية بادانة الجرائم الاسرائيلية بحق سورية ويؤكد حق دمشق المشروع في الدفاع عن نفسها
مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة يطالب المنظمة الدولية بادانة الجرائم الاسرائيلية بحق سورية ويؤكد حق دمشق المشروع في الدفاع عن نفسها
القناة 12 العبرية: رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت يعلن عدم ترشحه للانتخابات المقبلة
مراسل العالم: مقتل متظاهر سوداني بالرصاص خلال احتجاجات ضد الحكم العسكري بمدينة بحري شمال العاصمة السودانية الخرطوم
قمة الناتو تدعو السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية الحلف وتقول إن ضم هذين البلدين سيجعل الحلفاء أكثر أمناً، وسيزيد من قوة الحلف
بيان قمة الناتو: روسيا التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يشكل تحديا لقيم ومصالح الحلف
بيان قمة الناتو: دول الحلف تعهدت بتقديم مزيد من المساعدات الدفاعية والمالية لأوكرانيا، ووافقت على مفهوم استراتيجي جديد للحلف حتى عام 2030
مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة يطالب المنظمة الدولية بادانة الجرائم الاسرائيلية بحق سورية ويؤكد حق دمشق المشروع في الدفاع عن نفسها
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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