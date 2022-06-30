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العتبة الكاظمية تعلن توافد 4 ملايين زائر خلال إحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد (ع)

العتبة الكاظمية تعلن توافد 4 ملايين زائر خلال إحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد (ع)
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الخميس، عن توافد 4 ملايين زائر خلال إحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام.

العالم - العراق

وقالت الامانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة في بيان ختامي إنها "استنفرت جميع ملاكاتها ومعها المتطوعون المتشرفون بالخدمة والجهات المختلفة من مؤسسات حوزوية ودينية وأمنية وخدمية وصحية وفعّاليات مدنية وشعبية الجهود والإمكانيات لاستقبال ملايين الوافدين الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام محمد بن الجواد (عليه السلام) من خلال إجراءات مكثفة لتوفير الأجواء الإيمانية للحشود المؤمنة الموالية لأداء مراسم الزيارة وإقامة الشعائر العزائية مؤدياً عن تظافر تلك الجهود نجاح الزيارة والحفاظ على أمن الزائرين وتوفير سبل الراحة والأمان وضمان انسيابية الزيارة".

واضافت ان "عدد الزائرين الذين أحيوا هذه المناسبة على مدى أيام بلغ تقريبا (أربعة ملايين) زائر"، مشيرة الى ان "عدد المتطوعين المتشرفين بالخدمة من الرجال والنساء (2450) كان منهم (1250) داخل الصحن الشريف وأرجاء العتبة المقدسة، و(1200) خارج الصحن الشريف والطرق المؤدية إلى العتبة المقدسة".

وذكرت ان "عدد الإعلاميين القادمين إلى الصحن الشريف المشاركين في التغطية الإعلامية السمعية والمرئية والمقروءة (70) إعلاميا".

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العتبة الكاظمية تعلن توافد 4 ملايين زائر خلال إحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد (ع)

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