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مراسل العالم: الكنيست يصوت بشكل نهائي بالقرائتين الثانية والثالثة على حل الكنيست واجراء الانتخابات في مطلع تشرين الثاني من هذا العام

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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