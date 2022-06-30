قائد الحرس الثوري: توازن الاقتدار تغير لصالح الاسلام والثورة الاسلامية

العالم - ايران

وأوضح اللواء سلامي في كلمة بمراسم تسليم وتسلم منصب رئاسة أمن الحرس الثوري اليوم الخميس، بأنه عندما يعجز الكيان الصهيوني من استكمال مشروع بناء الدولة، وبات محبوسا بين جدار أسمنتي بعد ما رسم في مخيلته استراتيجية "من النيل الى الفرات" فهذا يعكس أن توازن الاقتدار تغير لصالح الاسلام والثورة الاسلامية.

وأشار أن إفشال ارادة وخطط العدو، عبر احباط الحظر الاقتصادي والانزواء السياسي والحرب النفسية والرعب العسكري وقضايا أخرى من الادوار التي اضطلع بها الحرس الثوري بجانب قوى النظام الاسلامي مؤكدا أن اعتبار القوة ليس بالحجم بل في الميزان والشدة وجغرافيا النفوذ، حيث تحول هذا الى أمر واقع يتقبله العالم.

وأستطرد أن هزيمة ارادة واقتدار العدو في توقيف السفينة " ستنا ايمبرو" البريطانية واسقاط المسيرة الاستراتيجية الاميركية المعتدية واعتقال الجنود المارينز الاميركيين والهجوم الصاروخي على القاعدة الاميركية في عين الاسد، من بعض الادوار الغيورة للحرس الثوري في مواجهة العدو.

يتبع ..