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مراسل العالم:الجيش السوري يستهدف بمدفعيته الثقيلة نقاطاً لجبهة النصرة الارهابية بريف إدلب الجنوبي رداً على خرقها اتفاق الهدنة في المنطقة

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

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