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شاهد.. دبلوماسي ايراني سابق يتحدث عن اكذوبة حقوق الانسان الأميركية

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد الدبلوماسي الايراني السابق محسن باك آيين أن اميركا من خلال الاكاذيب بشأن الدفاع عن حقوق الإنسان تحاول ان تصنع لانفسها قناع تخفي فيه جرائمها بحق الانسانية.

العالم - خاص بالعالم

وقال باك آيين في حديث لبرنامج "صباح جديد" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن اميركا كل المشاريع الضد الانسانية التي قامت بها، كشفت لكل العالم زيف ادعاءاتها بشأن الدفاع عن حقوق الانسان.

واضاف، أن شعوب العالم اتضح لها بشكل جلي بان اميركا ليست مدافعة عن حقوق الانسان.

وأوضح الدبلوماسي الايراني السابق الى ان اميركا ارتكبت ابشع الجرائم بحق شعوب المنطقة، مشيرا الى احتلال افغانستان من قبل اميركا لمدة 20 عام الجرائم الارهابية التي ارتكبتها بحق الشعب الافغاني، وكذلك الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب العراقي وعدوانها الغاشم على سوريا، ودعمها العلني للكيان الغاصب والجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد آيين باك بأن كل الجرائم التي اتركبتها اميركا بحق شعوب العالم وبالاخص بحق شعوب المنطقة تشهد بكذب وزيف ادعاءات اميركا في دفاعها عن حقوق الانسان.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. دبلوماسي ايراني سابق يتحدث عن اكذوبة حقوق الانسان الأميركية

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