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سرايا القدس - كتيبة نابلس: لقد استهدف مقاتلونا قوات الاحتلال والمستوطنين بزخات من الرصاص في أعنف اشتباكات مسلحة شهدتها المدينة

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

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