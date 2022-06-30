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الانواء الجوية العراقية: عواصف ترابية لغاية الاثنين! + صور

الانواء الجوية العراقية: عواصف ترابية لغاية الاثنين! + صور
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية لغاية الاثنين.

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "الطقس ليوم السبت سيكون صحواً يتحول الى مغبر بعد الظهر في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأوضح أن "طقس البلاد ليومي الأحد والاثنين المقبلين سيكون مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية مغبراً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وفي أدناه جدول بدرجات الحرارة في المحافظات العراقية ليوم غد الجمعة وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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