وزير الخارجية الايراني لنظيره القطري: نؤكد أننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم واذا كانت واشنطن واقعية فمن الممكن التوصل إلى اتفاق

قناة العالم
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
١٢:١٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: روسيا تنظر إلى خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بصورة "سلبية"
أمير عبداللهيان: كبير مفاوضينا يتحرك دائما باتجاه تحقيق اتفاق مقبول ونحن مصممون على مواصلة المفاوضات حتى التوصل لاتفاق قائم على الواقعية
وزير الخارجية الايراني لنظيره القطري: نؤكد أننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم واذا كانت واشنطن واقعية فمن الممكن التوصل إلى اتفاق
وزير الخارجية الايراني يعرب لنظيره القطري عن شكره لحسن استضافة بلاده للمحادثات مؤكدا انها كانت ايجابية في جولتها الاخيرة
وزير الخارجية القطري: قطر لن تألو جهدا في مواصلة استضافة المحادثات حتى تتحقق النتائج التي تتطلع لها ايران وعودة كافة الاطراف لالتزاماتها
وزير الخارجية القطري الذي تستضيف بلاده جولة المحادثات غير المباشرة بين ايران والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة يصفها بأنها كانت بناءة وايجابية
وزير الخارجية الايراني يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري آخر التطورات في المحادثات الاخيرة لالغاء الحظر في الدوحة
وزير الخارجية الايراني يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري آخر التطورات في المحادثات الاخيرة لالغاء الحظر في الدوحة
وزير الخارجية الايراني يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري آخر التطورات في المحادثات الاخيرة لالغاء الحظر في الدوحة
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يغادر صباح السبت المقبل الى دمشق بزيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين السوريين
وزير الخارجية الايراني لنظيره القطري: نؤكد أننا جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم واذا كانت واشنطن واقعية فمن الممكن التوصل إلى اتفاق
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
اهمية محادثات الدوحة في مفاوضات إحياء الإتفاق النووي
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٥
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 30 يونيو 2022
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤
شاهد.. أهم ما تداولته منصات التواصل في العالم العربي
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠
مع الحدث
محادثات الدوحة وثوابت طهران
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩
التواصل
آثار الحرب في مدينة إربين الأوكرانية
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣
خاص بالعالم- مراسلون
قمة الدول المتشاطئة على بحر قزوين وتوسيع الناتو بين التحذير الروسي والإصرار الغربي
الأربعاء ٢٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
من يريد الوصول لصور وصيدا وبيروت يترك الحيطان والسواتر
شاهد.. نفتالي بينيت خارج اللعبة السياسية
الرئيس الايراني يؤكد مواصلة سياسة تنمية العلاقات مع دول الجوار
وزارة الصحة تسجل 3 وفيات و529 اصابة جديدة بكورونا في ايران
الأردن: بانتظار دحرجة بعض الرؤوس جراء حادث العقبة
الانواء الجوية العراقية: عواصف ترابية لغاية الاثنين! + صور
مقالات و تحليلات
هل تؤكد واشنطن صدق إدعاءها بالتوصل الى إتفاق مع طهران؟
تيران وصنافير إنجاز الاتفاق السعودي ـــ "الإسرائيلي" بات قريباً
ليبيا.. اجتماعات لا تنتهي وأزمة تتفاقم !
ما وراء سرعة استئناف مفاوضات رفع الحظر عن ايران بالدوحة؟
نواب الأمة زاهدون....!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.