ظاهرة الانتحار في جيش الكيان

العالم – غياهب الكيان

وبحث البرنامج في الإحصائية الجديدة الصادمة لسلطات الاحتلال 82% من الصهاينة من سكان مدينة القدس المحتلة لا يشعرون بالامن والأمان خوفا من هجمات الفلسطينيين وإزاء عجز جيش العدو والشرطة عن حمايتهم.

وحول تلك الاحصائية الصادمة حيث أن 82% من الصهاينة من سكان مدينة القدس المحتلة لا يشعرون بالامن والأمان، وما يعني ذلك من وجهة نظر الاحتلال.

أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة أن كل سياسات التهويد التي حصلت لمدينة القدس وكل عمليات التضييق على الفلسطينيين من خلال منعهم القيام بابسط مستلزمات العيش والاستقرار حتى في داخل الحياة اليومية بما يتعلق بالحواجز وتجاوزها اضافة الى العنف المباشر الذي يستخدم ضد الفلسطينيين كل تلك الساسات سقطت بهذه الاحصائية الرسمية.

وتطرق البرنامج الى قصة فقدان الشعور بالامن والامان لم يقتصر على الصهاينة الذين يعيشون في القدس المحتلة بل يشمل ايضا الذين يقطنون في المستوطنات قرب الحدود مع قطاع غزة في خوف وذعر.

كما سلط البرنامج الضوء على جرائم القتل بخلفية جنائية تسجل ارتفاعا ملحوظا في الاونة الاخيرة حيث تتم داخل المنازل وفي الشوارع ما يطرح تساؤلات كثيرة عن اسبابها وخلفياتها.

وتناول البرنامج موضوع ظاهرة الانتحار جيش الاحتلال فرضت نفسها في وصول عدد المنتحرين من الجنود الى 11 جنديا اسرائيليا خلال 6 اشهر فقط بارتفاع ملحوظ عن السنوات الماضية.

وعرض البرنامج قصة العصابات المسلحة الموجودة داخل الكيان حيث ينتشر تسلطها وفرض الخوات على اصحاب المصالح وشركات الكيان بشكل متزايد حيث جرى احراق عشرات شاحنات النقل التابعة لشركة رفضت دفع الخوات.

كما القى البرنامج الضوء على الظاهرة المنتشرة في المجتمع الصهيوني ظاهرة قتل النساء داخل المنازل وخارجها حيث تشير الاحصاءات الى تزايد في الاعداد فيما الانتقادات توجه الى سلطات الاحتلال التي تقف عاجزة عن مكافحتها.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان " نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6247238