المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان تكرم السفير بانتهاء مهامه الدبلوماسية

العالم- لبنان

ومن هذه الشخصيات اللبنانية نائب رئيس المجلس الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتور زياد المكاري، وزير الاشغال العامه والنقل في حكومة تصريف لاعمال الدكتور علي حميه ، رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد،رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ، رئيس "اتحاد علماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود، مسؤول العلاقات الخارجية في حركه "أمل" الدكتور علي بردى، مسؤول العلاقات الدولية والعربية في "حزب الله" النائب السابق السيد عمار الموسوي ، المدير العام لقناة "المنار" ورئيس المجلس الاعلى لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية ابراهيم فرحات، مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، مسؤول العلاقات الاعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، رئيس تحرير جريدة "البناء" النائب السابق ناصر قنديل ، عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ حسن بغدادي، رئيس الجامعه الاسلامية الوزير السابق الدكتور حسن اللقيس، ممثل العلامة السيد علي فضل الله الشيخ محسن عطوي، مسؤول الانشطة الاعلامية في "حزب الله" الشيخ علي ضاهر، رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق الدكتور عبدالحليم فضل‌الله،رئيس مركز باحث للدراسات الاستراتيجية الدكتور يوسف نصر الله ، ممثل المجمع العالمي لاهل البيت السيد حسن تبريزي وعدد من الاعلاميين والسياسيين وأهل الفكر والقلم.