الكاظمي يتحدث عن مرحلة حساسة ويجب العمل للتغلب عليها

العالم - العراق

وقال الكاظمي خلال حضوره احتفالية تأهيل وطيران طائرات (T-50 IQ) في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية: "لا يمكن أن نروي قصص الانتصار على عصابات "داعش" دون أن نتوقف عند بطولات صقور الجو، أبطالنا في قواتنا الجوية، وعليه يجب أن نستذكر وندوّن هذه التجربة، ندوّنها لكي نبني عليها الكثير".



وأضاف، أن "أهمية التدوين في الوقوف تكمن عند النقاط واللحظات المشرقة في هذه التجربة، وكذلك في تشخيص مكامن الخلل حتى نبني عليها وعدم تكرارها".



وأكمل: "اليوم تشهد قوّاتنا الجوية البطلة تطوراً هائلاً في قدراتها، وهي قادرة اليوم على حماية مُدننا وقرانا، وتعمل يومياً على دكّ جحور عصابات "داعش" الإرهابية في جميع مناطق العراق".