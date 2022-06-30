الناتو: توقيع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو الثلاثاء المقبل

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وقال ستولتنبرغ تعقيبا على نتائج قمة الناتو المنعقدة خلال اليومين الأخيرين في مدريد: "أمس اتخذت القمة قرارا سياسيا أساسيا بدعوة السويد وفنلندا (للانضمام). وسيتم التوقيع الرسمي على بروتوكول الانضمام يوم الثلاثاء (المقبل) بحضور وزيري خارجية فنلندا والسويد".

ويعتبر توقيع بروتوكول الانضمام أحد مراحل عملية انضمام أعضاء جدد إلى الناتو. ويصبح البروتوكول بعد التوقيع والتصديق جزءا لا يتجزأ من المعاهدة ويسمح للدولة الموجهة إليها الدعوة بأن تصبح عضوا في الحلف.

وانطلق الثلاثاء الماضي، أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد وسط إجراءات أمنية مشددة. ومن المقرر أن تستمر القمة التي يشارك فيها زعماء دول الحلف حتى يوم 30 يونيو الجاري.