الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢
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متحدث الخارجية الايرانية: الاصرار العبثي لهذه الدول على مواصلة نهجها الخاطئ بالتخويف من ايران ينافي الحكمة ويخدم مصالح الكيان الصهيوني

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

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