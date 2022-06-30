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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: قتيل اخر برصاص العسكر في الخرطوم علي يد القوات العسكرية السودانية عبر مليونية 30 يونيو ليرتفع عدد القتلى الى 5 متظاهرين
مراسل العالم: اربعة قتلى برصاص القوات العسكرية السودانية في مليونية الثلاثين من يونيو في مدينة ام درمان بولاية الخرطوم
اللجنة العسكرية الوطنية اليمنية تغادر صنعاء إلى العاصمة الأردنية لخوض الجولة الجديدة من المشاورات وبحث الخروقات العسكرية للهدنة وفتح الطرق
مراسل العالم: الرئيس بوتين يؤكد ان روسيا ليس لديها قيود على تصدير الأسمدة والأغذية ولا نمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا
مراسل العالم: الخارجية الأوكرانية تعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سورية
متحدث الخارجية الايرانية: الاصرار العبثي لهذه الدول على مواصلة نهجها الخاطئ بالتخويف من ايران ينافي الحكمة ويخدم مصالح الكيان الصهيوني
متحدث الخارجية الايرانية يدعو هذين البلدين الى استيعاب صحيح للمعادلات الاقليمية والالتفات الى مكانة ايران ودورها بارساء الاستقرار في غرب آسيا
متحدث الخارجية الايرانية يرفض المزاعم الواهية التي أوردها بيان مشترك لمسؤولين عربيين في المنامة بشأن ايران معتبرا انها منحازة وغير بناءة
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف: روسيا تنظر إلى خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بصورة "سلبية"
أمير عبداللهيان: كبير مفاوضينا يتحرك دائما باتجاه تحقيق اتفاق مقبول ونحن مصممون على مواصلة المفاوضات حتى التوصل لاتفاق قائم على الواقعية
اللجنة العسكرية الوطنية اليمنية تغادر صنعاء إلى العاصمة الأردنية لخوض الجولة الجديدة من المشاورات وبحث الخروقات العسكرية للهدنة وفتح الطرق
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.