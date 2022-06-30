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مقتل 3 اشخاص وفقد 3 آخرين بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة تونس

مقتل 3 اشخاص وفقد 3 آخرين بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة تونس
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال مسئول تونسى في الحماية المدنية، إن ثلاثة مهاجرين تونسيين على الأقل لقوا حتفهم وفقد ثلاثة آخرون بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس الخميس ، أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط ​​إلى إيطاليا.

العالم - تونس

وأضاف عاطف حويج، المسؤول المحلي بمدنين، لرويترز، إن القارب الذى كان يقل 17 مهاجرا تونسيا غرق قبالة سواحل جزيرة جربة.

يذكر أن منظمة أطباء بلا حدود، قالت إن زورقا مطاطيا واهيا انهار وغرق في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا، ما أسفر عن فقدان ما لا يقل عن 30 شخصا، بينهم نساء وأطفال.

وأفادت المنظمة الدولية بأن الزورق غرق في طريق مميت في وسط البحر المتوسط، مبينة أن سفينة إنقاذ تديرها منظمة أطباء بلا حدود وصلت إلى القارب، وتمكنت من إنقاذ عشرات المهاجرين الآخرين بينهم بعض النساء. ماتت امرأة حامل على متن سفينة الإنقاذ جيو بارنتس.

وقالت المنظمة إن من بين المهاجرين المفقودين، خمس نساء وثمانية أطفال.

وبرزت ليبيا في السنوات الأخيرة كنقطة عبور مهيمنة للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط.

واستفاد مهربو البشر في السنوات الأخيرة من الفوضى في ليبيا، حيث يقومون بتهريب المهاجرين عبر حدود البلاد الطويلة مع ست دول. وبعد ذلك يتم تعبئة المهاجرين في قوارب مطاطية غير مجهزة وينطلقون في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

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