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امير عبداللهيان يؤكد لنظيره الاوكراني استعداد ايران لمتابعة الحل الدبلوماسي والمساعي الحميدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا

الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

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