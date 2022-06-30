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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
وزير الخارجية الاوكراني يتبادل الدعوات مع نظيره الايراني لزيارة طهران وكييف مؤكدا استعداد بلاده لتوسيع العلاقات الثنائية بشكل كامل
وزير الخارجية الأوكراني يشكر لايران موقفها الرافض للحرب مشددا على أن بلاده مستعدة لتلقي أي مساعدة ودعم سياسي لإنهاء الأزمة في اوكرانيا
امير عبداللهيان يشيد بالعلاقات مع اوكرانيا على مدى العقود الثلاثة الماضية مؤكدا جاهزية ايران للمشاركة باتفاق فتح ممر لنقل الحبوب بالبحر الأسود
امير عبداللهيان يؤكد لنظيره الاوكراني استعداد ايران لمتابعة الحل الدبلوماسي والمساعي الحميدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا
امير عبداللهيان يؤكد لنظيره الاوكراني موقف ايرلن المبدئي بمعارضة الحرب مشددا على ضرورة التركيز على حل سياسي وتجنب الحرب في أوكرانيا
وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان يجري محادثات هاتفية مع نظيره الاوكراني ديميتري كوليا تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك
مصادر يمنية عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط: 40 خرقا لقوى العدوان في الحديدة بينها ثلاث هجمات لطيران تجسسي على حيس
مراسل العالم: قتيل اخر برصاص العسكر في الخرطوم علي يد القوات العسكرية السودانية عبر مليونية 30 يونيو ليرتفع عدد القتلى الى 5 متظاهرين
مراسل العالم: اربعة قتلى برصاص القوات العسكرية السودانية في مليونية الثلاثين من يونيو في مدينة ام درمان بولاية الخرطوم
اللجنة العسكرية الوطنية اليمنية تغادر صنعاء إلى العاصمة الأردنية لخوض الجولة الجديدة من المشاورات وبحث الخروقات العسكرية للهدنة وفتح الطرق
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-06-2022
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الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.