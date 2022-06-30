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السفارة الروسية تطالب لندن بتصحيح 'الخطاب الفظ' لمسؤوليها

السفارة الروسية تطالب لندن بتصحيح 'الخطاب الفظ' لمسؤوليها
الخميس ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

طالبت السفارة الروسية في لندن بريطانيا بتصحيح الانطباع السلبي لدى موسكو بعد التصريحات الفظة والخطاب الوضيع الصادرة عن القيادة البريطانية حول الرئيس الروسي، وروسيا.

العالم - أوروبا

وقالت السفارة في بيانها: "بعثنا مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بصدد التصريحات المهينة التي أدلى بها ممثلو القيادة البريطانية ضد روسيا والشعب الروسي ورئيس روسيا ومسؤولين روس آخرين".

وأشارت إلى أن مثل هذا الخطاب من لندن غير مقبول ووضيع، سواء في الشكل أو المضمون.

واقترحت السفارة أن يتخذ الجانب البريطاني خطوات لتصحيح هذا الانطباع السلبي في روسيا، والذي "ينظر إليه على أنه مظهر من مظاهر عدم الاحترام العميق لبلدنا والتقاليد الدبلوماسية، ناهيك عن التعامل عير اللائق مع الحقائق".

وفي وقت سابق، أشار الكرملين إلى أن تصريحات وزير الدفاع البريطاني بن والاس المهينة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقي بظلها على المملكة المتحدة.

كما استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة البريطانية ديبورا برونرت وسلمتها احتجاجا شديد اللهجة على التصريحات المهينة الصادرة عن لندن.

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