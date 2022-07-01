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العراق يستضيف كأس "خليجي25"في البصرة

العراق يستضيف كأس
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم "عدنان درجال"، أمس الخميس، أن مدينة البصرة ستستضيف "خليجي 25" في مطلع العام 2023.

العالم - العراق

وكانت البطولة مقررة في يناير/كانون ثاني 2022 قبل أن تتأجل إلى الشهر ذاته من عام 2023 نظرا لازدحام روزنامة منتخبات الدول العربية في الخليج الفارسي.

وضغط بعض اتحادات دول الخليج الفارسي باتجاه التأجيل إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال شهري نوفمبر/تشرين ثاني وديسمبر/كانون أول 2022.

وتعهد درجال باستكمال كل المتطلبات الضرورية التي أوصت بها لجان التفتيش وتقديم بطولة مهمة وناجحة.

ولا يزال العراق يواجه حظرا من الاتحاد الدولي (فيفا) لإقامة المباريات على أرضه جراء الأوضاع الأمنية منذ عام 2019.

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