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تمهيدا لزيارة بايدن.. بلينكن يهاتف عبّاس

تمهيدا لزيارة بايدن.. بلينكن يهاتف عبّاس
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

تلقى رئيس السلطة االفلسطينية محمود عباس أمس الخميس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحث فيه الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وزيارة جو بايدن لفلسطين.

العالم - فلسطين

وأضاف رئيس السلطة الفلسطينية خلال الاتصال أن جميع الأعمال الأحادية وجميع الممارسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب والأرض والمقدسات يجب أن تتوقف، وخاصة الاقتحامات للمسجد الأقصى ومنع حرية العبادة في كنيسة القيامة، والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات، وما يصاحبها من قتل للمواطنين العزل وهدم للمنازل، وتضييق الاقتصاد واقتطاع للأموال الفلسطينية. وأن استمرار هذه الممارسات يستدعي تطبيق قرارات المجلس المركزي.

وشدد رئيس السلطة على أن الأوضاع على الأرض لا يمكن احتمالها ولا يمكن السكوت عليها، وسنواصل العمل من أجل حماية مصالح الشعب ونيله حريته واستقلاله.

وفي أول زيارة له لمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، سيزور الرئيس الإميركي "جو بايدن " السعودية والأراضي المحتلة ، منتصف الشهر المقبل.

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