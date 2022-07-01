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وزير ايراني: استضافة مشجعي مونديال قطر يحبط "ايرانفوبيا"

وزير ايراني: استضافة مشجعي مونديال قطر يحبط
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية "عزت الله ضرغامي"، استضافة جزيرتي كيش وقشم جنوبي البلاد، مشجعي كرة القدم العالميين في مونديال قطر 2022 هي فرصة ذهبیة لبلادنا لمنع تمرير مخطط الأعداء للتخويف من ايران الـ"إيرانوفوبيا".

العالم - ايران

وقال ضرغامي: لدينا العديد من المشاريع المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من حضور مشجعي كأس العالم لكرة القدم بجزيرتي كيش وقشم جنوبي إيران، بينما العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وحلفائها غير راضين عن استضافة إيران للمشجعين.

واضاف إن الاعداء یقفون وراء تشويه صورة إيران من خلال نشر مزاعم كاذبة وإعلان أن إيران ليست بیئة آمنة للسياح الأجانب وليس لديها القدرة اللازمة لضمان أمنهم.

واعتبر استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، فرصة ذهبية لبلادنا، موضحا أن حسن ضیافة جزيرتي كيش وقشم للمشجعين هو فرصة جیدة لمواجهة مخطط الترهيب من إيران.

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