شاهد.. هذه شروط إيران لإتفاق نووي دائم

العالم – خاص بالعالم

تحلي الولايات المتحدة بالواقعية والجدية.. هذه هي كلمة السر لنجاح محادثات الغاء الحظر لاحياء الاتفاق النووي وفقا للمسؤولين الايرانيين وعلى اعلى المستويات.

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أكد ان الاتهامات الغربية لبلاده بالتزامن مع المفاوضات دليل على عدم التزامهم بمتطلبات المفاوضات الجادة. وقال في اتصال هاتفي تلقاه من امير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ان الاتفاق النووي الدائم يتطلب الغاء اجراءات الحظر وتقديم الضمانات اللازمة بالاضافة الى التخلي عن المزاعم الوهمية دون اي شروط.

بدوره، اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان التوصل الى اتفاق محكم وقوي يتطلب ارادة اميركية واقعية، خاصة وان لدى ايران ارادة كاملة لمواصلة مفاوضات رفع الحظر، مشيرا الى ان تقييم طهران لجولة المحادثات في الدوحة ايجابي.

وتشدد طهران على أن الكرة في ملعب واشنطن، وتقلل في الوقت نفسه من أهمية وصف بعض اعضاء الادارة الاميركية لمفاوضات الدوحة بانها متعثرة ورجوع للخلف، او دعوة الترويكا الاوروبية لطهران الى وقف ما تعتبره تصعيدا وكذلك دعوة الاوروبيين لطهران للقبول بصفقتها دون تاخير .

وكان مجلس الامن الدولي أكد دعمه للاتفاق النووي، ودعا الاطراف المعنية لاحياء الاتفاق وتنفيذه بالكامل، خاصة من قبل الولايات المتحدة، حيث طالبت وكيلة الامين العام للامم المتحدة روزماري دي كارلو واشنطن برفض حظرها الاقتصادي على ايران وتمديد الاعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع طهران.