الخارجية الهندية: تبادل السجناء بين الهند وباكستان وقرابة 700 هندي بانتظار التبادل

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وأضافت الوزارة إن "الهند سلمت لباكستان قوائم تضم 309 سجناء مدنيين باكستانيين و 95 صيادا محتجزين في الهند، وبالمثل شاركت باكستان قوائم تضم 49 سجينا مدنيا و 633 صيادا محتجزين لديها من الهنود أو يعتقد أنهم هنود".

ودعت الهند باكستان إلى الإسراع في إعادة 536 صيادا هنديا وثلاثة سجناء مدنيين قضوا بالفعل مدة عقوبتهم، بالإضافة إلى ضمان وصول القنصلية فورا إلى 105 صيادين و20 سجينا مدنيا يُعتقد أنهم هنود، كما حثت الهند باكستان على التحقق من جنسية 57 صيادا باكستانيا ينتظرون إعادتهم إلى الوطن.

يذكر أن الجيش الباكستاني كان قد أعلن، يوم الأحد الماضي، مقتل اثنين من جنوده وكذلك سقوط ستة مسلحين خلال مواجهات وقعت بين الطرفين، شهدتها مقاطعة وزيرستان الحدودية مع أفغانستان.

وقُتل جندي وإرهابي، الأسبوع الماضي، في معارك دارت بين قوات الأمن وإرهابيين في منطقة وزيرستان الشمالية في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، حسبما أفاد بيان للجيش.

وذكر الجناح الإعلامي للعلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان، أن إرهابيا قُتل خلال تبادل مكثف لإطلاق النار، وأضاف أن الجندي الذي فقد حياته من سكان منطقة تشارسادا في المقاطعة ويبلغ من العمر 32 عاما.