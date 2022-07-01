ايران مستعدة لاستضافة القمة القادمة لدول بحر قزوين

العالم - ايران

وأشار امير عبد اللهيان الى الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي الى تركمنستان ومشاركته في قمة بحر قزوين التي عقدت في عشق آباد وقال: ان الرئيس ناقش خلال الزيارة التي قام بها لهذا البلد العديد من المواضيع ومتابعة المسائل الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية مع نظرائه رؤوساء الدول المتشاطئة على بحر قزوين.

وقال وزير الخارجية: ان ايران تعتبر إحدى الأطراف الرئيسية في المواضيع التي تخص بحر قزوين ومهم جدا لنا ان يتم رسم خط المبدأ الساحلي للدول حتى تتفق الدول الـ 5 على تحديد برنامج خاص.

وشدد رئيس الجهاز الدبلوماسي في ايران على ان نقطة الخلاف في هذه المحادثات التي جرت مع خبراء كبار قبل مجيء الرئيس رئيسي كانت جارية على مستوى وزراء خارجية هذه الدول كانت ان النظام الحقوقي لبحر قزوين يجب تنفيذه.

وأكد امير عبد اللهيان ان ايران اعلنت صراحة في الخطاب الذي القاه رئيس الجمهورية ضرورة تنفيذ الميثاق الحقوقي لبحر قزوين لحصول الدول المتشاطئة عليه على حقوقها وحصة ايران والدول الاخرى في هذا البحر.

وأكد أن رئيس الجمهورية استفاد من هذه الفرصة بكل شفافية وتقرر تحديد مصير الدول المطلة على بحر قزوين وفق معادلة حقوقية سياسية وبإسلوب مطلوب بإسم "تقديم ترسیم خط المبدأ" الذي يحدد مصير كل هذه الدول.

وأعرب وزير الخارجية الايراني عن امله بأن تستضيف طهران اجتماع الدول المطلة على بحر قزوين في المستقبل القريب مشيرا الى مصادقة هذه الدول على حماية البيئة في المحادثات التي اجراها معهم الرئيس رئيسي.