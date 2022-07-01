كيف تقيّم العلاقات الإيرانية الروسية؟

العالم – ما رأيكم

وقال الخبراء بالشؤون الروسية ان الجمهورية الاسلامية وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي حاولت أن تصحح علاقاتها مع روسيا لأنها تعلم أن مصالحها مع روسيا ومصالح روسيا مع إيران من أجل مواجهة السياسة الجديدة للولايات المتحدة.

وأضاف الخبراء بالشؤون الروسية انه بعد قدوم الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين الى سدة الحكم عام الفين تبين للغرب أن الاخير يتبع سياسة لا تلائم سياسات الغرب مما شجع الجمهورية الإسلامية على تجديد التواصل مع روسيا.

الخبراء بالشؤون الروسية أكدوا ان الجمهورية الإسلامية وروسيا أقامت اتصالات واتفاقيات عديدة بينهما، لشعورهما بأن العدو والمنافس هو واحد لكلا الدولتين، مشيرين الى ان الجمهورية الاسلامية وروسيا أقامت العلاقات والاتفاقيات بكل المجالات، منها العسكرية والاقتصادية والتجارية.

من جهتهم قال الباحثون السياسيون ان العلاقات بين إيران وروسيا إزدادت متانة في التسعينات.

وأكد الباحثون السياسيون ان ايران تنظر الى روسيا بأنها قوة عسكرية كبيرة وان القاسم المشترك في العلاقات الإيرانية الروسية هو العداء للولايات المتحدة.

الباحثون السياسيون أضافوا ان روسيا استطاعت أن تثبت لإيران في العقد الأخير بأنها حليف يمكن أن تثق به إيران في الساحة الدولية بدعمها الموقف الإيراني في الملف النووي ووقفت مع إيران اقتصاديا.

أما المراقبون للشأن الإقليمي فقد أكدوا ان الدول الأوروبية تعيش حالة من الاكتئاب من خلال سياستها التي تتبعها بضغط أميركي كبير.

وأضاف المراقبون للشأن الإقليمي ان الاتحاد الأوروبي أحيانا يتخذ مواقف ضد مصالحه فيما يخص حربه ضد روسيا وان هذا اثبتته الأيام والأشهر الماضية ومازال هذا الضغط الأميركي مستمرا ضد دول الاتحاد الأوروبي.

المراقبون للشأن الإقليمي أكدوا ان الاتحاد الأوروبي كان يظن انه يقترب من إيران من أجل ان يكون بديلا عن مصادر الطاقة الروسية لكنهم فشلوا في ذلك بعد رفض إيران لهم واثباتها انها لا تطعن أصدقائها من الظهر، مؤكدين ان هذا جعل الثقة بين إيران وروسيا تزداد أكثر فأكثر.

ما رأيكم؟

أي أهمية تكتسبها العلاقات الإيرانية الروسية في هذه المرحلة؟

ما أفق التعاون الإيراني الروسي في مواجهة الغطرسة الأميركية الغربية؟

كيف ينعكس التعاون الإيراني الروسي على الملفات والقضايا الساخنة في المنطقة؟