خاص بالعالم

وبدى شهر حزيران/ يونيو من ذلك حافلاً باجراء النظام القمعية على المستويات والصعيد كافة، اذ اكدت تلك الاجراءات انه لا توجد منطقة وسطى لدى هذا النظام، فكل مناطقه تطرف وقمع.

واكد علماء البحرين: ان قرار النظام البحريني بمثابة اعلان حرب على المعارضة السياسية وعلى الوجود الديني للشيعة، وتكشف المنهجية الارهابية للنظام عن خواء في المنطق عنده وتخلف في السياسية وطائفية في التوجه، وعنجهية في الممارسة قبالة شعب انطلق بكل سلمية مطالب بحقوق مشروعة تتقدمه معارضة سياسية متحضرة تمتلك مشروعاً سياسياً راقياً وتعبر عن ارادة شعب مظلوم ومهمش، فنحن امام ارهاب ضد سليمة شعب وعنجهية حكم ضد منطق المعارضة، وسطوة سلطة ضد ارادة شعب.

يناقش برنامج "لن ننسى" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: عضو المجلس العلمائي البحريني الشيخ حسن العصفور.

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