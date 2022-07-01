الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢
٠١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المغربي محسن أوطلحة يُحرز ذهبية نصف ماراثون ألعاب البحر الأبيض المتوسط

المغربي محسن أوطلحة يُحرز ذهبية نصف ماراثون ألعاب البحر الأبيض المتوسط
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

تمكن البطل المغربي، محسن أوطلحة، اليوم الجمعة، من حصد أول ميدالية ذهبية للمغرب في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المقامة حالياً في مدينة وهران الجزائرية، بعدما تمكن من التتويج في مسابقة نصف الماراثون.

العالم- منوعات

هذا و تمكن مواطنه، سفيان بوقنطار، من إحراز الميدالية الفضية، في الوقت الذي ظل المغرب يُراهن كثيراً على رياضة ألعاب القوى، من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب المتوسطية.

وقطع محسن أوطلحة السباق في ظرف 1.04.03، ليصل إلى خط النهاية، وهو في قمة السعادة بعدما استطاع أن يضمن لبلده أول ميدالية، ليعبّر عن فرحه بتتويجه المستحق.

وفي هذا الإطار تحدث قائلاً في تصريح لقناة الرياضية المغربية الجمعة: "أنا سعيد بهذا التتويج، وبالميدالية الذهبية التي حصلت عليها، الحمد لله الاستعداد الجيد للسباق جعلني أتوج بالذهب، لذلك أهدي ميداليتي لكافة الجماهير المغربية، وزملائي في المنتخب المغربي لألعاب القوى".

وتابع حديثه قائلاً: "أتمنى حظاً موفقاً لباقي زملائي في منافسات أخرى، وأتمنى أن أكون العدّاء الأول الذي سيفتح طريق الميداليات الذهبية للمغرب، القادم سيكون أفضل إن شاء الله".

روابط ذات صلة

المغرب يبحث سبل تطوير التعاون الأمني مع المانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. إطفاء حماة تسيطر على حريق بمستودع للصوف في حي المزارب

بورصتا الامارات تغلقان على تراجع بسبب مخاوف التباطؤ الاقتصادي

العراق.. البيشمركة تنفي الإعلان عن نتائج التحقيق بهجوم حقل كورمور

اعتزال رسمي لنجم كرة القدم الايراني السابق 'جلال حسيني'

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مشروع الدستور الجديد لتونس وارساء النظام الرئاسي

إجلاء 95 شخصا من ليبيا إلى إيطاليا