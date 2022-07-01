المغربي محسن أوطلحة يُحرز ذهبية نصف ماراثون ألعاب البحر الأبيض المتوسط

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هذا و تمكن مواطنه، سفيان بوقنطار، من إحراز الميدالية الفضية، في الوقت الذي ظل المغرب يُراهن كثيراً على رياضة ألعاب القوى، من أجل حصد أكبر عدد من الميداليات في دورة الألعاب المتوسطية.

وقطع محسن أوطلحة السباق في ظرف 1.04.03، ليصل إلى خط النهاية، وهو في قمة السعادة بعدما استطاع أن يضمن لبلده أول ميدالية، ليعبّر عن فرحه بتتويجه المستحق.

وفي هذا الإطار تحدث قائلاً في تصريح لقناة الرياضية المغربية الجمعة: "أنا سعيد بهذا التتويج، وبالميدالية الذهبية التي حصلت عليها، الحمد لله الاستعداد الجيد للسباق جعلني أتوج بالذهب، لذلك أهدي ميداليتي لكافة الجماهير المغربية، وزملائي في المنتخب المغربي لألعاب القوى".

وتابع حديثه قائلاً: "أتمنى حظاً موفقاً لباقي زملائي في منافسات أخرى، وأتمنى أن أكون العدّاء الأول الذي سيفتح طريق الميداليات الذهبية للمغرب، القادم سيكون أفضل إن شاء الله".