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اعتزال رسمي لنجم كرة القدم الايراني السابق 'جلال حسيني'

اعتزال رسمي لنجم كرة القدم الايراني السابق 'جلال حسيني'
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعتزل رسميا اليوم الجمعة، السيد جلال حسيني، الكابتن السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم الايرانية ونادي برسبوليس، كافضل لاعب في تاريخ كرة القدم بصورة رسمية بعد تسجيله في ملفه الرياضي الكثير من المفاخر.

العالم - إيران

وقد بدأ حسيني مشواره الرياضي في كرة القدم في نادي ملوان انزلي والتحق بعدة نوادي رياضية وهي سايبا كرج وسباهان اصفهان والاهلي القطري ونفت تهران وبالتالي برسبوليس طهران.

كما لديه في ملفه الرياضي 115 مشاركة في المنتخب الوطني الايراني، حيث يعتبر أحد أهم اللاعبين المؤثرين في تاريخ كرة القدم الايرانية.

وقد حصل حسيني 9 مرات على القاب الدوري الايراني الممتاز، وذلك عندما كان في فريق سايبا وسباهان 3 مرات وبرسبوليس 5 مرات.

كما خاض تجربة في مباراتين نهائيتين في دوري ابطال اسيا وسجل لـ 3 مرات حضورا في نهائيات كاس امم آسيا وتجربة واحدة في كاس العالم في البرازيل عام 2014.

وحسب التنسيق الذي تم، فإنه من المقرر ان يضاف حسيني الى الكادر الفني لنادي برسبوليس كي يكون له حضورا مستمرا في هذا الفريق.

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اعتزال رسمي لنجم كرة القدم الايراني السابق 'جلال حسيني'

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