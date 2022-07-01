العراق.. البيشمركة تنفي الإعلان عن نتائج التحقيق بهجوم حقل كورمور

العالم - العراق

وقال مصدر في وزارة البيشمركة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن هناك لجنتين للتحقيق شكلتا من قبل الحكومة الاتحادية والاخرى من حكومة كردستان وهناك تنسيق تام بين اللجنتين حول هذا الموضوع، لافتا الى أنه حتى الان لم تتوصل اللجنتان الى نتيجة نهائية ولم تعلنا أي شيء رسمي حول نتائج تحقيقاتهما بشأن الهجمات على حقل (كورمور) الغازي في ناحية قادر كرم التابعة لقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وأكد أن كل ما اعلن عنه من قبل الوسائل الاعلامية غير دقيق.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، في وقت سابق عن تعرض حقل كورمور الغازي في السليمانية إلى قصف صاروخي هو الثالث من نوعه، فيما أكد رئيس وزراء كردستان مسرور بارزاني وجود تواصل دائم مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الهجمات المتكررة على كردستان العراق.