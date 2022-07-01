دخول احتجاجات السودان مرحلة جديدة واسباب الفوضى الامنية جنوبي اليمن

خاص بالعالم

وجاء ذلك بعد أحدِ أكثرِ أيامِ الاحتجاجاتِ دمويةً خلالَ هذه السنة؛ قُتل خلالها تسعةُ سودانيين على الأقل خلالَ تظاهرةٍ ضد انقلابِ العامِ الماضي.

وأدانت الأممُ المتحدة والاتحادُ الإفريقي؛ الاستخدامَ المفرطَ للقوةِ من قبلِ قواتِ الأمنِ وإفلاتَها من العقاب.



وفي ملف "بانورما" الثاني سيتناول.. تشهد مدينة عدن جنوبي اليمن ومحافظات جنوبية وشرقية حالة من الانفلات الامني تتمثل بعمليات اغتيالات وتفجيرات ارهابية وصراعات مسلحة بين فصائل المرتزقة الى جانب عمليات قتل ونهب واختطاف وغيرها من الجرائم.

ويتهم المتابعون بضلوع السعودية والامارات في حالة الفوضى الامنية خدمة لاجنداتها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.