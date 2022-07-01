الأمم المتحدة: ارفعوا الحصار عن غزة فوراً +فيديو

العالم - فلسطين

خمسة عشر عاما متواصلة من حصار كيان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة لم تفت في عضد الفلسطينيين ولكنها أخرجت الأمم المتحدة عن صمتها.

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة أصدر تقريراً دعا فيه تل أبيب لرفع الحصار عن غزة بشكل فوري ورفع كافة القيود التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني في غزة.

التقرير كشف عن أن الحصار البري البحري الجوي المتواصل تسبب بوضع كارثي في القطاع، إذ ارتفعت نسبة الفقر والبطالة لأعلى مستوى في العالم.

كما أدى الحصار لتدمير الاقتصاد وتحول أكثر من خمسين بالمئة من سكان القطاع للاعتماد على المساعدات الدولية.

وعلى صعيد الخدمات فان قرابة سبعة وثمانين بالمئة من المياه المنقولة بالأنابيب داخل القطاع غير صالحة للاستهلاك البشري، أما الكهرباء فالقطاع قادر على إنتاج نحو خمسين بالمئة فقط من احتياجاته ويضطر لشراء الباقي من الاحتلال وفقا لمزاجيته.

وفيما يخص الجانب القانوني فقد كشف التقرير عن أن الحصار الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى ضرورة فك الحصار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم ألف وثماني مئة وستين.

كما يثير الحصار قلق المنظمة الدولية إزاء العقوبات الجماعية وانتهاكات الاحتلال لتعهداته بموجب القانون الدولي الإنساني.

وبحسب التقرير أيضا فقد تسبب الحصار بوفاة المئات من أهالي غزة بسبب الحرمان من الرعاية الصحية اللازمة وعدم الحصول على العلاج اللازم في المواقيت اللازمة.

ويعيق الحصار الإسرائيلي وصول آلاف الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية حيث يتعرضون للقنص والاعتداء والاعتقال من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.