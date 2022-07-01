الشيخ قاسم: لا حدود لما سنقوم به من مواجهات لأنّ الهدف هو التحرير

العالم ـ لبنان

صرح الشيخ نعيم قاسم في الحفل التأبيني للشهيد القائد جمال عطايا ابو سمهدانة أن الشهيد أسّس لنهج المقاومة وكان متقدما جدا في رؤيته للمستقبل، هذه المقاومة استطاعت أن تحرر في غزة وفي لبنان ونفوسًا كثيرة استطاعت أن تكون في الميدان وكل ما يمكن أن يكون أسيرًا للاستكبار وللمشروع الصهيوني.

وأضاف: يجب أن لا نهدأ لأنها حرب مستمرة مع العدو ولن تتوقف الحرب مع "اسرائيل" الا عندما تزول من الوجود.

وتابع: نحن مستعدون كمقاومة أن نعمل جميعًا في ميدان واحد من أجل أن نحرر ونزيل "اسرائيل" من الوجود.

وأوضح: من أراد أن يصنّف مقاومة فلسطينية ولبنانية ومقاومات أخرى نقول له ليس لدينا إلاّ مقاومة واحدة هي مقاومة من أجل القدس وستبقى هذه الساحات موحدة.

وقال: يجب أن نعمل بشكل دائم لتيأس "اسرائيل" من رسم حدودها ونحن أهل الأرض بإمكاننا ان نستمر وليس بامكانهم أن يستمروا.