شاهد.. الشرق الاوكراني يشهد أعنف المعارك

العالم - الأزمة الأوكرانية

في اقليم دونباس وتحديدا لوجانسك المشهد معقد جدا، حيث تعتبر مدينة ليسيتشانسك اخر معقل لاوكرانيا، المدينة الواقعة على الجانب الآخر من نهر سيفيرسكي، توشك أن تسقط في حصار تحت هجوم مدفعي روسي بلا هوادة. الحاكم الإقليمي سيرهي جايداي قال للتلفزيون الأوكراني بأن المدفعية الروسية قصفت المدينة من اتجاهات مختلفة بينما اقترب الجيش الروسي من عدة جهات. من جهته قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان تفوق الروس في القوة العسكرية لا يزال واضحا إلى حد كبير، واصفا الوضع الميداني في مدينة ليسيتشانسك الواقعة في حوض دونباس الصناعي بالصعب جداً حيث يتركز الجزء الأكبر من المعارك.

الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة تواصل هجومها الناجح في منطقة دونباس، حيث تمت السيطرة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على مصفاة النفط في ليسيتشانسك، ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين وقرية توبوليفكا.

كييف من جتها قالت ان صواريخ روسية اطلقت من طائرات حربية على مبنى سكني قرب اوديسا على البحر الاسود ادت الى مقتل ثمانية عشر مدنيا على الاقل واصابة عشرات اخرين، في تفصيل نفته القيادة الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف:"أود أن أذكركم بكلمات الرئيس بوتين وهي ان القوات المسلحة الروسية لا تتعامل مع أهداف مدنية".

واعلنت القوات الروسية انسحابها من جزيرة الافعی الاوكرانية قبالة شواطئ اوديسا بينما اعتبرت كييف الانسحاب بأنه اتى تحت الضربات الاوكرانية المكثفة.

في المواقف قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تمكنت مع بيلاروس من تحقيق مستوى مثالي من الشراكة الاستراتيجية والتحالف. وعلى خط الوساطات أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أنه نقل رسالة من الرئيس الأوكراني إلى الرئيس الروسي وعبر عن استعداده للمساعدة في إقامة حوار بين الرئيسين.