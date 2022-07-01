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في الدوحة..

ديبلوماسيون أوروبيون يتحدثون عن جولة جديدة من مفاوضات رفع الحظر

ديبلوماسيون أوروبيون يتحدثون عن جولة جديدة من مفاوضات رفع الحظر
الجمعة ٠١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

نقلت وكالة بلومبيرغ عن 3 دبلوماسيين اوروبيين احتمال استئناف مفاوضات رفع الحظر المفروض على ايران في العاصمة الدوحة مجددا بعد انتهاء جولة الرئيس الاميركي في الشرق الاوسط.

العالم - إيران

ومن المقرر ان يقوم جو بايدن بزيارة الى فلسطين المحتلة والسعودية في الشهر الجاري.

وقالت بلومبيرغ ان دبلوماسيين اوروبيين اثنین، وصفتهما بـ"المطلعين" قالا انه رغم عدم تسجيل تقدم في مفاوضات الدوحة لكن من المتوقع ان تستمر هذه المفاوضات حتى بعد المهلة المعينة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية شهر يوليو.

واضافت الوكالة "اما الدبلوماسي الثالث المطلع على المفاوضات فقد قال انه من المحتمل استئناف الجهود من العاصمة القطرية الدوحة بعد انتهاء جولة بايدن في المنطقة" .

وقد عقدت مفاوضات بيين ايران واميركا بشكل غير مباشر في العاصمة القطرية الدوحة يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين بتسهيل من الاتحاد الاوروبي .

ومساء الاربعاء صرح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان تقييم ايران لمفاوضات الدوحة ايجابي" مؤكدا جدية طهران للوصول الى اتفاق جيد وقوي ومستديم، معتبرا ان الاتفاق متاح لو تحلت اميركا بالواقعية.

وقال أمير عبد اللهيان : (علي باقري) كبير مفاوضينا يتخذ الخطى دوما عبر المبادرة وعلى طريق تحقيق اتفاق مقبول ، ونحن مصممون على مواصلة التفاوض حتى يتم التوصل إلى اتفاق قائم على الواقعية.

كما وصف وزير الخارجية القطري، الذي استضافت بلاده هذه الجولة من المفاوضات الثلاثية غير المباشرة بين إيران واميركا وبتيسير من الاتحاد الأوروبي، عملية التفاوض بأنها بناءة وإيجابية.

وقد استؤنفت مفاوضات الدوحة بعد توقف دام ثلاثة أشهر ونصف منذ الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا ، والاتفاق الأخير في طهران بعد زيارة جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لاستئناف المفاوضات بشأن رفع الحظر.

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية عن المحادثات: "ما نقوم به في المفاوضات لا يتعلق بالبعد النووي ، لأن البعد النووي تم تلخيصه مرة واحدة بل فقط حول الخلافات المتبقية بشأن رفع الحظر . ما يتم البحث بشانه هو مجرد عدد قليل من القضايا المتبقية في مجال رفع الحظر، لذلك لن يضاف شيء إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في فيينا ولن يتم تخفيض أي شيء".

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