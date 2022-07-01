شركة "ايران خودرو" تعرض سيارتها الجديدة

العالم - ايران

وهذه الفئة من السيارات هي واحدة من أكثر أنواع السيارات شعبية للعديد من المشترين.

وتعتبر سيارة "ريرا" من اجمل واحدث السيارات ايرانية الصنع وهي تتمتع بمواصفات ومعايير السيارات الاوروبية وتضاهي أفضل السيارات الآسيوية.

وخضعت سيارة ريرا لاختبارات معايير السلامة الـ 85 ونجحت في جميعها وهي تضاهي جودة السيارات المتطورة في العالم في مجال امن وسلامة السائق والركاب وكذلك سلامة العابرين.

ولسيارة ريرا محرك ذو 4 اسطوانات بحجم 1/7 ليتر و16 صبابا وتبلغ قدرته 160 حصانا .

ويستهلك محرك هذه السيارة 6/8 ليتر من البنزين عند قطع كل 100 كيلومتر من المسافة .

وتعتزم شركة ايران خودرو تصدير هذه السيارة الى الاسواق الخارجية ايضا.