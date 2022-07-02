3 زلزال قوية تضرب جنوب إيران… شعر بها سكان الإمارات

العالم-إيران

وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، حيث كان الزلزال محسوساً في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير".

وفي السياق كشف المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي.

وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، إن زلزالا يضرب جنوبي إيران بقوة 6.3 على مقياس ريختر وهو محسوس في مناطق مختلفة من الإمارات وليس له تأثير على الدولة.

وقال مدير إدارة الأزمات بمحافظة هرمزجان: "للأسف، توفي 3 أشخاص تحت الأنقاض وأصيب 8 أشخاص في التحقيق الأولي، وسيتم توفير معلومات إضافية بهذا الصدد قريبًا".