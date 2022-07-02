السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
١٢:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

3 زلزال قوية تضرب جنوب إيران… شعر بها سكان الإمارات

3 زلزال قوية تضرب جنوب إيران… شعر بها سكان الإمارات
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، هزت ثلاث زلازل قوية بلغت قوتها 6 درجات بمقياس ريختر مقاطعة هرمزجان جنوب شرق إيران.

العالم-إيران

وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات، حيث كان الزلزال محسوساً في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير".

وفي السياق كشف المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن سكان دولة الإمارات العربية المتحدة شعروا بالزلزال القوي خاصة مدينة دبي.

وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، إن زلزالا يضرب جنوبي إيران بقوة 6.3 على مقياس ريختر وهو محسوس في مناطق مختلفة من الإمارات وليس له تأثير على الدولة.

وقال مدير إدارة الأزمات بمحافظة هرمزجان: "للأسف، توفي 3 أشخاص تحت الأنقاض وأصيب 8 أشخاص في التحقيق الأولي، وسيتم توفير معلومات إضافية بهذا الصدد قريبًا".

روابط ذات صلة

فرق الإغاثة تواصل جهودها لمساعدة ضحايا زلزال أفغانستان

المساعدات الإيرانية تواصل تدفقها لمنكوبي زلزال أفغانستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

3 زلزال قوية تضرب جنوب إيران… شعر بها سكان الإمارات

الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بنظامين للدفاع الجوي

اطلاق نار نحو قوة من جيش الاحتلال شمال شرق رام الله

روسيا تعلن انسحابها من اتفاقيات مجلس أوروبا

البنتاغون يكشف عن حجم المساعدة العسكرية لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يعد خطة طوارئ للاستغناء عن الطاقة الروسية