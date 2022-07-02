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بخوف وقلق عارمين.. الاحتلال يترقّب تحركات محور المقاومة

بخوف وقلق عارمين.. الاحتلال يترقّب تحركات محور المقاومة
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

نقل الصحفي الصهيوني أمير بوحبوط في تقرير نشره موقع "والا" عن جهات استخبارية رفيعة المستوى في كيان الاحتلال الاسرائيلي "تحذيراتها" في الأسبوع الأخير من أن أعداء "إسرائيل" سيستغلون الوضع في الساحات المختلفة.

العالم - الاحتلال

ويبدؤون بإثارة الإحتكاك على الحدود، بما في ذلك العمليات العسكرية "التي امتنعوا عنها" حتى الآن، وذلك على خلفية الإضطراب السياسي في الكيان الصهيوني والحساسية الطبيعية حول الحكومة الإنتقالية.

وقدرت الجهات الإستخبارية أيضًا أن "حزب الله قد يسخّن الحدود في ظل المواجهة حول الحدود البحرية والنشاطات المنسوبة لسلاح الجو في سوريا ضد قافلات السلاح"، بحسب تعبير بوحبوط.

وقال إنه "في سيناريوهات محددة أيضًا قد تطلق "حماس" العنان للجهاد الإسلامي، التي كانت ترغب كثيرًا بالعمل عسكريًا ضد "إسرائيل"، وهي منكفئة حتى الآن لأسباب مختلفة. وبالطبع، أكثر من الجميع، الإيرانيون الذين يبحثون عن إنتقام على إغتيال الشخصيات الرفيعة الذي نُسبت للموساد الإسرائيلي".

وقدّرت أجهزة الإستخبارات أن "أعداء "إسرائيل" يعتقدون بأن الحكومة الإنتقالية ستتجرأ على الدخول في مواجهة مباشرة أو أيام قتال ردًا على إحتكاك على الحدود أو عمل "إرهابي" في الجبهة الداخلية للدولة"، بحسب زعمها. لذلك، قالت مصادر أمنية في محادثات مغلقة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحضّر ردودًا لكل السيناريوهات.

واعتبر أن "تحذيرات رئيس الأركان حول قدرات الجيش الإسرائيلي التي بُنيت في السنوات الأخيرة خاصة ضد الساحة الشمالية، لا تأتي من فراغ وهي نتاج معلومات من الميدان"، وفقًا لقوله.

مع ذلك، قدّرت مصادر في المؤسسة الأمنية أنه قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للأراضي المحتلة يُحتمل كثيرًا من أن يتوصل لبنان والكيان الإسرائيلي بوساطة أميركية إلى إتفاق على خط الحدود البحري في غضون أسبوعين.

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