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احدث احصائية عن زلزال هرمزكان: 5 قتلى و 44 جريحا

احدث احصائية عن زلزال هرمزكان: 5 قتلى و 44 جريحا
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى خالدي بان زلزال هرمزجان اسفر عن وقوع 5 قتلى و 44 جريحا لغاية الان.

العالم - ايران

وقال خالدي في تصريح صحفي له صباح اليوم السبت: ان الزلزال اسفر عن وقوع 5 قتلى و 44 جريحا لغاية الان.

واضاف: ان 22 من الجرحى تمت معالجتهم ميدانيا فيما البقية وهم 22 ايضا فمازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

واوضح بان اوضاع مستشفى ميناء لنكة ومستشفى ميناء خمير جيدة وقال: كان هنالك انقطاع في التيار الكهربائي الا ان العمل جار لتوصيله.

وصرح بانه تم ارسال اطباء اخصائيين في جراحة العظام الى المنطقة للاستفادة من خدماتهم ان اقتضت الحاجة.

يذكر ان 3 زلازل متتالية بقوة 6.1 و 6.1 و 6.3 ريختر ضربت العديد من مناطق محافظة هرمزجان جنوب ايران فجر اليوم السبت.

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