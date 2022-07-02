احدث احصائية عن زلزال هرمزكان: 5 قتلى و 44 جريحا

العالم - ايران

وقال خالدي في تصريح صحفي له صباح اليوم السبت: ان الزلزال اسفر عن وقوع 5 قتلى و 44 جريحا لغاية الان.

واضاف: ان 22 من الجرحى تمت معالجتهم ميدانيا فيما البقية وهم 22 ايضا فمازالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

واوضح بان اوضاع مستشفى ميناء لنكة ومستشفى ميناء خمير جيدة وقال: كان هنالك انقطاع في التيار الكهربائي الا ان العمل جار لتوصيله.

وصرح بانه تم ارسال اطباء اخصائيين في جراحة العظام الى المنطقة للاستفادة من خدماتهم ان اقتضت الحاجة.

يذكر ان 3 زلازل متتالية بقوة 6.1 و 6.1 و 6.3 ريختر ضربت العديد من مناطق محافظة هرمزجان جنوب ايران فجر اليوم السبت.