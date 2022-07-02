شاهد بالفيديو.. هذا ما قاله باحث "اسرائيلي" حول ايران

العالم - الاحتلال

وأضاف اقول لكم بصراحة أنني مازلت لا استطيع أن أدعي أنني اعرف ايران جيداً، لأن ذالك صعب جداً..!! إنها اُحجية. من الصعب جداً أن تستطيع التغلغل في هذا الموضوع.. هناك شيء واضح جداً.. وكما تشاهدونه في الاعلام أن ايارن لا هي ابيض ولا أسود..!!

وأكد "لا هي (ايران)سيئة بشكل كامل ولا جيدة بشكل كامل.. إن ايران تعتبر مزيجاً من الألوان والأفكار وأننا حينما نتحدث حول ايران، نحن نتحدث عن بلد يحمل ثقافة عميقة وكان يشكل امبراطورية لمدة طويلة من الزمن. كما أن فيه العديد من المجاميع والأحزاب والجمعيات السياسية المختلفة".

وقال إنني في بعض الاحيان اصل إلى هذه القناعة أننا كلما تعمقنا في البحث حول إيران كلما كانت معلوماتنا أقل في فهمها، لأننا كلما تعمقنا في الجزئيات فإنه سوف تواجهنا وجوه مختلفة حولها...

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